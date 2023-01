Blanco conquista Cagliari, i “brividi” di Capodanno: in piazza tutti cantano a squarciagola

Un concertone che difficilmente si dimenticheranno gli oltre ventimila partecipanti al Capodanno 2023 in piazza a Cagliari. Eccolo, il video con tutte le canzoni più conosciute di Blanco, cantate da tutti a squarciagola. Buoni anche i numeri per b&b e alberghi, c’è chi è arrivato da Sicilia, Lazio, Toscana e Lombardia per brindare a pochi passi da Blanco. Il vero 31 dicembre 2022 parte alle 22:40 e termina con il brindisi collettivo della mezzanotte. Blanco è un mattatore del palco nonostante abbia solo diciannove anni.

Mai un istante di noia o di calo del divertimento e del coinvolgimento del pubblico, con l’artista che ha fatto salire sul megapalco del Largo Carlo Felice a Cagliari una decina fan che si sono messi a ballare sulle note dei suoi capolavori musicali. E, dato da non sottovalutare, nessun problema grave di ordine pubblico.