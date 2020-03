Max Canzi, l’uomo nuovo per la panchina del Cagliari dopo l’esonero di Maran: ecco chi è il mister Primavera. L’uomo dei miracoli con la Primavera rossoblù potrebbe diventare l’allenatore della prossima squadra, anche se saranno decisive le prossime ore e sono in corso contatti con altri allenatori (da Zenga a Guidolin, da Stramaccioni a Prandelli). Ma Canzi secondo i rumor sarebbe a un passo dal clamoroso incarico da parte di Giulini, come traghettatore sino a fine stagione.

Max Canzi ha 53 anni ed è al Cagliari dal 2015, quando l’amicizia con Mario Beretta convinse Giulini a puntare su di lui per il settore giovanile. Una città che gli è entrata nel cuore, per un tecnico che ama il gioco brillante e coraggioso. 151 le panchine col Cagliari, ormai conosce perfettamente l’ambiente e sta portando la Primavera del Cagliari verso un sogno incredibile chiamato playoff. Certo, il salto in serie A non sarebbe un affare da poco e mister Canzi ha sempre allenato i giovani, per questo Giulini sta prendendo tempo e sta vagliando anche altre soluzioni.