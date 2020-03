Quartu, la decisione del Comune: 10mila euro per i manifesti anti-Coronavirus

Il Comune di Quartu è pronto a far stampare, probabilmente entro i prossimi giorni, centinaia di manifesti con il decalogo anti-Coronavirus. I volantini, poi, saranno fatti affiggere sulle vetrine di tutte le attività commerciali della città. È questa una delle decisioni prese durante l’ultima riunione della Giunta guidata dal sindaco Stefano Delunas. Sono diecimila gli euro messi a bilancio. Come già accaduto a Cagliari e in altre città italiane, l’amministrazione comunale inviterà i titolari di bar, locali e market in generale ad appendere il foglio in un punto ben visibile dell’attività. La prima infornata di manifesti dovrebbe essere pronta a breve e, se sarà necessario, l’amministrazione comunale è intenzionata a incrementare i fondi per farne stampare di nuovi.