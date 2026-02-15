Un post social della sindaca Monica Cadeddu dedicato al giovanissimo cantante che ha conquistato l’Italia: “Ci hai tenuti incollati davanti alla televisione, emozionandoci puntata dopo puntata, fino alla straordinaria vittoria a The Voice Kids.

Hai rappresentato la nostra comunità in modo egregio, con talento, educazione, sensibilità e una maturità che va ben oltre la tua giovane età.

La tua vittoria è certamente il riconoscimento di una grande dote artistica, ma è soprattutto il frutto dell’impegno, della dedizione e della determinazione che metti ogni giorno per inseguire i tuoi sogni. E questo è il messaggio più bello che ci lasci: i sogni si costruiscono con passione, sacrificio e costanza.

Hai dimostrato che anche da una piccola comunità possono nascere grandi talenti e che credere in sé stessi è il primo passo per arrivare lontano.

Un ringraziamento speciale va ai tuoi genitori, Michela Pibiri e Davide, che con amore, discrezione e sacrificio ti accompagnano in questo percorso, sostenendoti e guidandoti. Dietro ogni giovane talento c’è una famiglia che crede, incoraggia e insegna il valore dell’impegno e dell’umiltà. Anche questa è una vittoria: una vittoria di squadra, fatta di affetto, fiducia e presenza costante.

A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, ti dico grazie per aver portato il nome di Decimomannu su un palco nazionale con orgoglio e autenticità.

Continua a coltivare il tuo talento con la stessa umiltà e la stessa luce negli occhi: il tuo percorso è appena iniziato, e noi saremo sempre qui a fare il tifo per te”.