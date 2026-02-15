Porta in alto la Sardegna Matteo Trullu, 13enne di Decimomannu che trionfa a The Voice Kids. Il giovanissimo artista sardo ha portato alla finalissima del talent Rai Maniac di Michael Sembello. Il brano del 1983 e parte della colonna del famosissimo e amato film Flashdance ha messo in luce le doti canore di Matteo che, accompagnato dalla sua fedelissima chitarra, ha potuto divertirsi in virtuosismi degni di un musicista navigato. La bravura di Matteo è stata riconosciuta anche dalla speciale giuria di questa sera composta da Mara Maionchi, Ema Stockolma e il maestro Enrico Melozzi.

Una gioia immensa la sua vittoria davanti al suo coach Nek e ai genitori commossi che hanno sostenuto il loro Matteo in questo splendido percorso.