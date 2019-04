Matrimonio choc in Abruzzo: lo sposo fa sesso nel bagno con l’amico, fine dei festeggiamenti. Incredibile matrimonio con sorpresa finale: a raccontare tutto è stato il musicista che suonava alle nozze, di nome Willy. La scoperta è stata pazzesca: lui, lo sposo, sorpreso mentre “faceva l’amore con l’amico” nel bagno del luogo dove si teneva il ricevimento. Il Messaggero ha riportato la testimonianza che ha di fatto interrotto la fatidica unione: “«Faccio il cantante, spesso mi esibisco ai matrimoni. Voglio dirvi cosa è accaduto in un matrimonio in cui ho suonato – ha raccontato Willy – Ero in Abruzzo. Hanno beccato lo sposo a festeggiare in modo un po’ strano. Non si trovava più, dovevano far uscire la torta, ma lui era sparito. Pensavano si fosse sentito poco bene, oppure che fosse andato a fumare. E invece un parente della sposa lo ha trovato in bagno che stava festeggiando… Facendo l’amore con un suo amico! Per carità, non c’è niente di male a far l’amore tra uomini, ma se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico…”.