“Rifiuti a Cagliari, una discarica in formazione tra le vie Bruscu Onnis e Carloforte”

Rifiuti a Cagliari, situazione in sostenibile anche nelle vie Bruscu Onnis e Carloforte.

La denuncia con tanto di foto arriva da Danilo, nostro lettore residente in via Bruscu Onnis:

“Vorrei segnalare questa mini discarica che si sta creando al civico 22 della via dove abito. Purtroppo con l’inizio della raccolta porta a porta il comune ha tolto i cassoni dell’indifferenziato ma non ha portato via questo televisore nonostante le segnalazioni fatte nei giorni precedenti al numero verde per il ritiro ingombranti. Vorrei segnalare inoltre la presenza in strada di un altro televisore, a pochi metri di distanza in via Carloforte, così come un sacco pieno di bottiglie di vetro”.