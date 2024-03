Masainas, uovo e colomba pasquali lasciano il posto alle tradizioni più antiche

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Era immancabile, un tempo, il pane ricamato con l’uovo della gallina sodo da donare ai bimbi il giorno di Pasqua: le uova di cioccolato con dentro la sorpresa non esistevano, come la colomba o l’agnello di zucchero e farina farciti con crema o cioccolato: si attendeva questo momento con gioia, un motivo in più per assaporare il clima di festa che arricchiva la vita di chi poco aveva e che, ancora oggi, ricorda l’emozione di quei momenti. Con questo spirito nel comune del Sulcis Iglesiente che si affaccia sul mare, è stato istituito un laboratorio dei ricordi per i piccoli cittadini che, tra i banchi di scuola, per un giorno hanno scansato libri e quaderni per far spazio agli ingredienti che occorrono per il pane pasquale. “Le tradizioni sono importanti – spiega il sindaco Gian Luca Pittoni – a tenerle vive anche con i bambini della Scuola Primaria di Masainas hanno pensato, quest’anno, Enrica e Gloria, le cuoche di Convivium srl, che, in collaborazione con Manuela, che distribuisce il pranzo e con il corpo docente, hanno guidato passo dopo passo i bambini nella preparazione.

Un tempo, quando colombe e uova di cioccolato non esistevano ancora, questo pane fatto a forma di bambina era il regalo per i bambini di casa. I poveri, che non potevano permettersi l’uovo, inserivano qualche mandorla.

L’uovo è il simbolo di una nuova vita pronta a sbocciare da ciò che sembrava morto e quindi rappresenta la resurrezione e la Pasqua”.