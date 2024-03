Iglesias, testuggine ferita finisce in un canale: soccorsa dai carabinieri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Durante un normale posto di controllo, i carabinieri del Radiomobile di Iglesias sono stati avvicinati da un cittadino preoccupato per una grossa testuggine che aveva visto riversa, forse morta, in un vicino canale di scolo. I militari, capendo che il povero animale doveva essere in pericolo di vita, hanno deciso di intervenire e in poco tempo sono riusciti a ritrovare la testuggine agonizzante, parzialmente immersa in acqua e nascosta dalle frasche. Tirata fuori dal canale e asciugata è subito saltata all’occhio una ferita, probabilmente provocata dall’attacco di un altro animale selvatico, che, se non curata, le sarebbe stata fatale. Così i carabinieri hanno avvertito il servizio veterinario regionale che è intervenuto sul posto rassicurando gli operatori sul futuro della testuggine, un esemplare cinquantenne di “Testudo marginata”, specie protetta e tra le più grandi. La nuova amica dei carabinieri ora non è più in pericolo di vita e, dopo una cura antibiotica, verrà rimessa in libertà nel suo habitat naturale.