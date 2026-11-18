Via libera unanime del Consiglio comunale di Cagliari alla delibera relativa al Piano di Zona Sant’Elia, comparto San Bartolomeo. Il provvedimento riguarda l’approvazione della variante non sostanziale al piano, con il mutamento della destinazione d’uso di una quota parte dei volumi destinati a servizi connessi con la residenza in spazi a uso residenziale.

Nel dibattito è intervenuto il consigliere Massimiliano Piccoi, dei Riformatori Sardi, richiamando il principio del contenimento del consumo di suolo e la possibilità di recuperare spazi attualmente inutilizzati. Ha però evidenziato alcune criticità, soprattutto sul fronte della contabilità urbanistica e della verifica dei servizi presenti nei quartieri interessati. Piccoi ha sottolineato che, a differenza delle zone B, dove i servizi connessi alla residenza sono già presenti, nelle zone C è necessaria una verifica più approfondita, considerata la diversa natura dell’espansione urbanistica. Da qui l’auspicio che, in vista di eventuali altre richieste analoghe, si possa predisporre uno studio più dettagliato sulle esigenze dei quartieri coinvolti.

Dalla sua, la Consigliera Alessandra Zedda ha richiamato in particolare l’assenza di un Puc approvato: «Se avessimo un Puc approvato probabilmente non faremmo questo tipo di discussioni».

La Consigliera ha inoltre invitato l’Aula a riflettere sulla possibilità di utilizzare ordini del giorno e mozioni per affrontare in maniera coerente le diverse questioni urbanistiche, evitando disparità di trattamento tra situazioni analoghe.