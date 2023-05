Marta si laurea in Biologia, ma il padre va allo stadio per la finale della Roma

La laureanda racconta l’anomala vicenda al programma radiofonico “I Lunatici” di Radio 2. Sembra una burla o una provocazione, ma in realtà non lo è affatto.

“Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia ma mio padre non sarà alla cerimonia perchè mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League della Roma a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio” – ha raccontato Marta. La partita, che si terrà il prossimo mercoledì 31 maggio, è sicuramente un momento fondamentale per la storia della Roma e i suoi tifosi, ma di certo Marta non credeva lo fosse così tanto.

La storia di Marta ha acceso, come prevedibile, il dibattito social su una vicenda così particolare, perchè sembra davvero impensabile che un padre possa preferire la squadra di calcio del cuore a uno dei giorni più importanti della vita di sua figlia. Ma non per tutti, evidentemente, è così strano.

«Alla fine scegliere una cosa del genere non и per forza sinonimo di cattiveria ed egoismo, se quel signore и un vero tifoso va compreso, anche le mamme e i papа devono fare cose per loro e non sempre e solo per i figli» – scrive un utente.

Il rapporto genitori- figli genera sempre le riflessioni più disparate e ognuno crede di avere la verità in tasca, mentre in realtà si dovrebbe sempre ricordare, con umiltà, che ognuno di noi racconta solo la propria esperienza.

Davvero curioso come, per la stessa circostanza, l’ex capitano giallorosso Daniele De Rossi rinuncerà alla finale per assistere al diploma del figlio, come ha raccontato lui stesso in un post sul suo profilo Instagram:

«Buongiorno a tutti… No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerт i giocatori perchй presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c’è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego».