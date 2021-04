Marracini: “Intere famiglie contagiate a Cagliari in zona rossa, il sistema dei colori non serve”

Sergio Marracini, direttore covid hospital a Radio CASTEDDU: “La strategia dei colori non ha funzionato perché le ondate sono arrivate regolarmente anche da noi e abbiamo avuto la terza ondata. Noi abbiamo famiglie intere contagiate” a riprova del fatto che più le persone vengono rinchiuse in casa e più avvengono i contagi. “Stamattina avevamo sette ambulanze che aspettavano con i pazienti. Arrivano pazienti che non ricevono assistenza a domicilio e giungono da noi: li dobbiamo visitare, fare la TAC e quindi, chiaramente, alla fine per fare questo lavoro ci vogliono ore e magari, alla fine, nessuno viene ricoverato. La situazione comunque è leggermente migliorata dal punto di vista dei ricoveri sia in terapia intensiva che in reparto e siamo nella fase di discesa che non dipende dalla zona rossa, ma perché la curva epidemica fisiologicamente sta scendendo. Posti letto ne abbiamo in abbondanza, domani mattina abbiamo un sopralluogo con il direttore dell’Ats al Binaghi e avremmo altri 24 posti letto disponibili. Da questo punto di vista non abbiamo problemi: i nostri problemi sono i focolai che hanno avuto una rilevanza talmente pesante che ci ha portato a essere in zona rossa”.

