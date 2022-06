Marco Sambiagio morto a 34 anni a Quartu: “Nessuna violenza, corpo restituito ai parenti”

Di Paolo Rapeanu



Identificato il giovane trovato senza vita in una casa di via Cogoni, stando a quanto trapela intestata a una parente. Investigatori e medico legale escludono totalmente la morte violenta. Previsti alcuni esami tossicologici per chiarire le cause esatte del decesso