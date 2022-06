“Fumata nera per gli spettacoli a Cagliari: niente spazi in città per eventi estivi e concerti”

“Fumata nera per gli spazi per gli spettacoli a Cagliari”. Il centrosinistra in consiglio comunale attacca la giunta Truzzu. Niente certezze risorse per una nuova arena in città.

“Ancora nessuna certezza e soprattutto nessuna risorsa stanziata nel bilancio di previsione per coprire le spese di un luogo per spettacoli, concerti e grandi eventi estivi”, dichiarano i gruppi consiliari PD, Progetto Comune per Cagliari, Progressisti, Sinistra per Cagliari, “dalle commissioni di oggi emerge che ancora nessuno spazio è stato individuato con certezza fra quelli elencati dall’assessora alla Cultura fra cui l’Ippodromo, la Fiera, il Lazzaretto o piazza Nazzari. Il tempo stringe e chiediamo che venga accolta la nostra richiesta già avanzata da tempo di trovare subito le risorse per evitare di lasciare Cagliari fuori dai circuiti dei grandi eventi”