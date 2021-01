Marcello a Radio Casteddu: “Caos rifiuti a Cagliari, mastelli in giro e spazzatura ovunque”

“Non hanno colpito gli evasori, mette in strada migliaia di mastelli per un risparmio minimo. Non ci sono più operatori ecologici in giro. E’ sotto gli occhi di tutti. Buste lasciate in strada per giorni”. Così Fabrizio Marcello, capogruppo Pd nel consiglio comunale cagliaritano.

Marcello ha anche attaccato la Regione sulla gestione della Sanità. “Non ci sono le Usca”, ha dichiarato l’esponente del Pd. E ho anche accusato Truzzu di non aver fatto nulla in proposito. La gente non sa chi chiamare quando è in difficoltà ci sono i sanitari che stanno reggendo il carico, smettiamo di rincorrere le colpe. Pensiamo a collaborare. Perché se si fanno i processi, i primi da processare sono quelli della Regione Sardegna”.