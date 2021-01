Maracalagonis, tolleranza zero contro i furbetti dei rifiuti: in arrivo l’occhio elettronico per smascherarli

Maracalagonis – Tolleranza zero verso chi abbandona sacchi di immondizia in giro: in arrivo l’occhio elettronico per contrastare chi deturpa e sporca l’ambiente. La sindaca Francesca Fadda: “A breve, per cause di forza maggiore abbiamo deciso di attivare un servizio di videosorveglianza in diversi punti di Maracalagonis comprese le località montane e costiere, nella quasi totalità dei casi collegato in tempo reale con una Centrale di Controllo dove vengono memorizzate tutte le immagini relative al sito ripreso a cura dei vigili urbani. Al verificarsi di un reato, quale l’abbandono di un rifiuto in luoghi non adibiti a discarica, oppure il conferimento di elettrodomestici o il danneggiamento di isole ecologiche, o anche solo abbandonare cartacce fuori da tabacchini o bar, provvederemo a sanzionare e denunciare i responsabili”.

Basta infatti guardarsi attorno per rendersi conto di quanto alcune persone stiano sempre più sporcando il territorio.

Una battaglia contro “l’ignoranza e la maleducazione di chi abbandona rifiuti dove non si può” insomma anche perché questi comportamenti diventano un costo per tutta la comunità.

“Sicuramente molti rifiuti che stiamo trovando lungo le strade sono abbandonati da gente di passaggio – specifica il primo cittadino – ma anche alcuni cittadini che stiamo rintracciando attraverso foto trappole o segnalazioni, che non fanno correttamente la differenziata e sporcano le strade, le campagne,

il che comporta il pagamento di un sovrapprezzo al consorzio di smaltimento per lo scarto”.