Claudia, dottoressa di Quartu: “La foto mentre mi vaccino? Scelta etica, la salute conta” 

Si è fatta fotografare mentre, dopo mesi di “paura e sofferenza”, ha ricevuto il vaccino anti-Covid. E ha postato la foto su Facebook, con orgoglio. Lei è Claudia Murru: 42 anni, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, è la direttrice sanitaria della residenza per anziani Anni d’Oro di Quartu Sant’Elena. Dirige una casa di riposo per anziani, cioè una realtà dove bisogna fare di tutto e di più per evitare che possa circolare il Coronavirus. La Murru non è stata l’unica a farsi vaccinare, anche il suo staff ha detto “sì” al vaccino. E lei, con un lungo post su Facebook che ha già molte condivisioni, spiega perché ha voluto immortalare con uno scatto il momento in cui l’ago della siringa le è stato infilato nel braccio. Ecco, di seguito, le sue parole.

“Ma perché vi fotografate quando fate il vaccino? Semplice: non faccio il medico, sono un medico e c’è una grande differenza. Ritengo che la mia scelta professionale sia anche una scelta personale, di vita. Non parlo di vocazione, se no avrei fatto la suora, ma mi riferisco al modo di essere, di pensare, di vivere. Eticamente credo sia importante comunicare che la nostra salute conta. Non la mia o la tua, ma quella di tutti noi. Questo è il principio della medicina preventiva e della salute pubblica che ho scelto come mia specializzazione e risceglierei mille volte. Ecco perché mi vaccino e mi faccio pure la foto. Chi mi segue sa che spesso ho reso pubblici i momenti in cui ho ricevuto dei vaccini, perché li ritengo fondamentali e che ricordo sempre, dopo la potabilizzazione dell’acqua, sono il più importante intervento di salute pubblica che l’uomo abbia creato. Oggi ho vissuto uno dei momenti più emozionanti dall’inizio della pandemia di Sars-Cov2, perché dopo tanta paura e sofferenza, il mio staff e io abbiamo condiviso il momento del vaccino. Il vaccino contro il Covid non si scorda mai, se poi te lo somministra un amico nonché bravissimo collega, è ancora più indimenticabile. Se qualcuno dovesse fare la vaccinazione e avesse dei dubbi o delle domande, sappia che sono sempre disponibile ad ascoltare i dubbi e a rispondere alle domande”.