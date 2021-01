Mauro Trudu, a Radio Casteddu, panini e rabbia dal Brasile: “Noi, ristoratori ko faremo causa per danni”

Titolare di un noto locale cagliaritano, il Picanhito, da qualche settimana è in Brasile dove “il virus c’è ma le attività sono aperte. A noi ci fanno chiudere i ristoranti la sera, come se la sera il virus andasse in giro a contagiare le persone, però, allo stesso tempo, promuovono assembramenti di ogni genere come l’inaugurazione di centri commerciali, il Black Friday . Quello che vorrei dire è di iniziare a unirci e a studiare delle strategie vincenti, tutti insieme; io ho intenzione di fare causa al governo e chiedere un risarcimento danni”