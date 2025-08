E’ stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale del centro città, dove si era introdotto dopo aver infranto una finestra: un giovane di 18 anni, residente a Maracalagonis, nel cagliaritano, è stato arrestato nella notte dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari con l’accusa di furto aggravato. A far scattare l’intervento dei militari sono state le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi del negozio. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato il 18enne ancora all’interno del locale, in possesso di denaro contante, numerosi biglietti “Gratta e Vinci” e confezioni di sigarette, tutti risultati rubati. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Nel corso della stessa notte si sono verificati altri due furti con modalità simili ai danni di altri esercizi commerciali del centro. I carabinieri stanno ora conducendo accertamenti per verificare se tra i tre episodi esista un collegamento.