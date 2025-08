Selargius- Contributi straordinari ai Rom, interviene il sindaco Concu: “Essendo fondi regionali e vincolati non possono essere utilizzati per altre finalità”. Dopo le aspre polemiche di ieri, Gigi Concu attraverso un post Facebook comunica alcune precisazioni in merito ai fondi di “8mila e 500 euro a nucleo familiare: sono indubbiamente tanti e aiuterebbero tante persone in difficoltà, ma, lo ribadisco, essendo fondi regionali e vincolati non possono essere utilizzati per altre finalità”.

“Sapete che da anni cerchiamo di sgomberare il campo di Pitz’e Pranu, per poter bonificare l’area ed eliminare la bomba ecologica le cui conseguenze si ripercuotono pesantemente su tutto il territorio. E sapete anche delle difficoltà a trovare nuova collocazione alle sedici famiglie attualmente presenti nel campo, alcune con minori. Grazie a fondi regionali, vincolati, e quindi non utilizzabili per altre finalità, si è stabilito di erogare contributi straordinari ai Rom per trovare una sistemazione definitiva e dignitosa e poter così sgomberare il campo ponendo fine a tutte le criticità che comporta anche per i selargini che vivono nella zona e per poter restituire la terra alla sua vocazione originaria.

Ripeto, sono fondi vincolati e regionali, quindi no: non sono i soldi che i selargini pagano con le tasse come ha scritto qualcuno. Parliamo di 8mila e 500 euro a nucleo familiare: sono indubbiamente tanti e aiuterebbero tante persone in difficoltà, ma, lo ribadisco: essendo fondi regionali e vincolati non possono essere utilizzati per altre finalità.

La falsa informazione da parte di alcune testate giornalistiche rischia di alimentare inutile odio e di scatenare guerre tra poveri che non portano a nulla, se non a far passare messaggi sbagliati e fuorvianti”.