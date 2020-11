Maracalagonis, altri 3 positivi al Covid: “Ora sono 45. Non ricevete nessuno a casa”

Quantacinque positivi a Maracalagonis.

Stamane è giunto l’ultimo aggiornamento da parte delle Autorità Sanitarie. Il numero complessivo di casi positivi al Covi-19 nel Comune di Maracalagonis è di 45, di cui uno in regime di ricovero ospedaliero. Nella medesima comunicazione sono segnalati anche due casi di persone guarite.

Si ricorda che questi sono i dati ufficiali che ATS fornisce quotidianamente ai Comuni. Sappiamo però che ci sono altri casi sia di persone positive, ma anche di persone guarite.

Nell’augurare una pronta guarigione a tutte le persone colpite da Coronavirus, SI INVITA tutta la popolazione a continuare a rispettare in maniera rigorosa le prescrizioni vigenti, volte a limitare il rischio di contagio (in particolar modo utilizzo di mascherina, distanziamento interpersonale, lavare ed igienizzare spesso le mani, etc). È raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

