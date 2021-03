Mappa europea del Covid, la Sardegna (arancione) ha il livello più basso di rischio in Italia. Pubblicata oggi la nuova mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La situazione in campo nazionale italiano sta ulteriormente peggiorando, ma la Sardegna colorata di arancione è quella meno in pericolo.

“Da questa settimana nella lista delle aree in rosso scuro entrano infatti anche la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, che si aggiungono a Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social. Per quanto riguarda le province, insieme a Trento diventa rosso scuro anche Bolzano. E solo la Sardegna resta salda in arancione, colore che contraddistingue un livello più basso di rischio. Il resto dell’Italia è rossa”, riporta nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale.