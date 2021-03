Circolava in auto a Bono, ma era positivo al Covid nel paese in zona rossa: denunciato dai carabinieri

Circolava in auto a Bono, ma era positivo nel paese in zona rossa: denunciato dai carabinieri. L’uomo era in quarantena dopo essere risultato positivo al virus in una delle città più colpite dalla variante inglese, dove il sindaco nei giorni scorsi si era scagliato contro gli atteggiamenti irresponsabili di alcuni cittadini. Uno di questi è stato appunto denunciato dai militari, dopo essere stato sorpreso a guidare in auto è stato riaccompagnato a casa.