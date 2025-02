“Salta, sa già da dove uscire”: nuovi racconti riguardo il maniaco di Mulinu Becciu, spuntano altre testimonianze a Pomeriggio 5. “Un

giovane italiano, ha le gambe un pò staccate, non cammina tanto bene, si vede che ha della barba”. E ancora: “Disturbato, istrionico, senso di visibilità patologica” e per le donne che hanno avuto a che fare con lui rimane un ricordo indelebile. Nuova puntata del programma televisivo che ripropone un approfondimento riguardo l’uomo che, da dieci anni, terrorizza Mulinu Becciu e non solo. Molte donne hanno raccontato, si sono fatte avanti in questi giorni per testimoniare cosa è accaduto a loro. L’ultimo avvistamento, al quale è seguita una denuncia, è accaduto sabato 15 febbraio alle 22,50: il maniaco era in uno spiazzo vicino al Brotzu, ha tentato di aprire lo sportello di una macchina con a bordo due giovani. Si è abbassato i pantaloni. Ha molestato anche delle infermiere dell’ospedale, vicino alla sala mortuaria.

In studio anche l’esperto che ha sottolineato il fatto che “c’era tutto il tempo per potenziare il sistema di videosorveglianza o raccogliere le tracce”. Da dieci anni infatti agisce indisturbato e sinora non si ha la minima idea di chi possa essere.

Le sue tracce, inoltre, vanno oltre Mulinu Becciu. Tra le testimonianze, infatti, raccolte dall’inviato della squadra Mediaset, c’è anche quella di Chiara che il 27 maggio 2023 ha incontrato per la prima volta il maniaco. Erano le 4 del mattino “ho visto una persona che mi guardava e poi mi sono ritrovata una mano in mezzo alla coscia”. Ha preso poi la decisione di ritornare da sola e ha filmato il maniaco.

Anche a Fonsarda ha colpito, ha bloccato una donna al cancello di casa che, per fortuna, è riuscita a scappare. Un incubo insomma che tormenta Mulinu Becciu e non solo.

Sul caso è in campo l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che attraverso la sua pagina Facebook scrive: “Parlatene, solo così si può cercare di porre fine a questo incubo”.