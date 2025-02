Asfalti, rotonde e svincoli del litorale. Con una serie di interventi e un puntuale monitoraggio dei ripristini fatti a seguito degli interventi nei sottoservizi, Quartu continua il suo percorso volto a migliorare il decoro urbano e le necessarie condizioni di sicurezza della

circolazione stradale. Sono diverse le strade interessate dai ripristini del manto stradale che realizzerà, a partire da oggi, E-Distribuzione, dopo essere intervenuta sui cavidotti grazie al finanziamento ottenuto con il fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). A seguito di alcuni sopralluoghi realizzati nei giorni scorsi, l’Amministrazione e la società che si occupa di energia hanno infatti convenuto che, a completamento del lavoro programmato per migliorare la città, fossero urgenti nuovi interventi di bitumazione, a tutta sezione nelle strade recentemente rifatte, per una fascia di

ampiezza di un metro e mezzo negli altri casi. I lavori per il rifacimento dei ripristini non idonei stanno prendendo avvio dalle vie Iglesias e S’Arrulloni. A seguire la ditta incaricata sarà operativa nelle altre tratte dove E-Distribuzione ha concluso la posa, ovvero via Gramsci, via Cilea, via Don Sturzo, via Vico, via Portogallo, via Pitz’e Serra, via Olanda e via Pindemonte. Entro febbraio andrà a concludersi anche l’intervento in via Sant’Antonio. Riguardo via Panzini occorrono altre due operazioni di posa cavidotti, necessari per il collegamento della nuova cabina secondaria Copernico, ma il completamento, compresa la nuova bitumazione, è comunque previsto entro il mese di marzo. In viale Colombo il programma per il posizionamento dei nuovi cavidotti prevede la realizzare degli ultimi tre attraversamenti, ubicati all’altezza delle vie Gramsci, Caboto e Santa Cecilia, e di un parallelismo di circa 250 metri nella tratta tra gli incroci con via Santa Cecilia e via Copernico. Dopodiché pure nella strada che conduce al mare, molto trafficata anche per via delle tante attività produttive presenti, si potrà provvedere alla bitumazione dell’intera strada. La nuova colata d’asfalto in città fa seguito agli interventi realizzati dall’Amministrazione comunale per ripristinare le rotatorie e gli svincoli del litorale.

Il programma messo in atto dall’Assessorato ai Servizi Tecnologici ha permesso di ridare sicurezza alla trafficatissima rotonda

di via Lungomare del Golfo, fronte piazza Olla, e così pure a quella più piccola, ma non meno critica, tra via Leonardo da Vinci e via Marco Polo. Il piano di ripristino del decoro stradale ha riguardato anche diversi ingressi a mare, sia nel lungomare Poetto, sia nella provinciale per Villasimius, ad esempio lo svincolo di via Liri; tanti infatti i marciapiedi e le aiuole che erano stati danneggiati nel tempo dalle radici degli alberi e soprattutto da piccoli incidenti stradali. “Sin dal suo insediamento l’Amministrazione comunale ha lavorato a un fitto programma di asfalti stradali, necessario per riportare Quartu a una condizione di normalità, dopo anni di mancata manutenzione – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti -. Durante il mandato siamo intervenuti su oltre 40 arterie per più di 53 km di asfalti, mettendo a Bilancio ogni anno oltre 2 milioni. Riteniamo i sottoservizi altrettanto importanti per la competitività della città, ma occorre anche ripristinare adeguatamente, per non sperperare quelle risorse appena investite. Il programma formalizzato da E Distribuzione permetterà di evitare spiacevoli sanzioni e di avere nuovamente le strade in condizioni ottimali. E non appena saranno terminati i lavori in viale Colombo provvederemo al rifacimento del manto stradale della via del Mare”.