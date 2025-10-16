Sono oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco a causa dell’andata di maltempo che dal pomeriggio di ieri ha imperversato l’hinterland cagliaritano.

Dal pomeriggio di ieri, mercoledì 15 ottobre, sono stati svolti oltre cinquanta interventi dei Vigili del fuoco per le richieste di soccorso dovute alle forti piogge che hanno imperversato l’hinterland cagliaritano.

Le squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando hanno operato per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà, rimasti bloccati all’interno delle autovetture a causa delle strade allagate, per tombini scoperchiati e detriti che hanno invaso le carreggiate.

Altri interventi svolti per allagamenti, per la messa in sicurezza di abitazioni e di alcune attività commerciali.

Gli interventi di soccorso sono proseguiti nella notte per lo svuotamento di scantinati e vani ascensori allagati e per la messa in sicurezza di condomini.

Maggiori criticità nel territorio dei comuni di Sestu, Quartu Sant’Elena, e Selargius.