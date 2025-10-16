E’ stato sorpreso mentre gettava un sacchetto fuori dal finestrino da una macchina intestata a un defunto. L’uomo è stato individuato, sanzionato e gli è stata ritirata la carta di circolazione. È accaduto il 13 ottobre in via Lussemburgo quando le fototrappole hanno ripreso un furbetto lanciare dal finestrino una busta. Ottima mira, il sacco è finito a bordo strada ma per l’autore del reato la multa è stata presto servita. Nessuna attenuante, anzi: individuato e sanzionato, l’operato della Polizia Locale e del Nucleo Vigilanza Ambientale ha permesso anche di scoprire che il proprietario della vettura utilizzata è passato a miglior vita. È scattato, così, anche il ritiro della carta di circolazione.