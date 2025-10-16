“Siete invisibili, c’è un buio incredibile e vedervi in tempo per potervi evitare è impossibile”.

Lavoratori che si recano in campagna, soprattutto, a Ponti Nou, e non solo, ogni mattina all’alba è un via vai di biciclette guidate da chi non osserva le regole più basilari, ossia quelle della protezione per la testa e le luci in maniera tale da essere ben visibili dagli automobilisti in corsa. Un appello lanciato sui social da Antonio B. mette in evidenza, ancora una volta, il problema relativo alla sicurezza stradale sia dei ciclisti che degli automobilisti che rischiano di travolgere le due ruote ecologiche oppure causare un incidente per evitarle. Massima attenzione, insomma, basta infatti un attimo per gravi conseguenze anche irrimediabili.