Maltempo in arrivo, una supercella temporalesca in prossimità delle coste occidentali della Sardegna potrebbe interessare anche il Campidano settentrionale e il Medio Campidano e gli esperti avvisano: “Massima attenzione nelle aree a rischio idrogeologico, possibili manifestazioni di venti estremi da attività convettiva”.

Afa e gran caldo anche oggi ma potrebbero avere le ore contate: dalle immagini Eumetsat delle 09:10 di questa mattina si evince come la perturbazione sia potenzialmente pericolosa. È in prossimità della Sardegna e il peggio potrebbe verificarsi domani. I meteorologi sono al lavoro e monitorano la situazione costantemente.

Le previsioni: come oramai si sono rivelate le anomalie climatiche, non sono esclusi fenomeni temporaleschi localizzati, di forte intensità. Abbondanti precipitazioni, insomma, le così dette bombe d’acqua che potrebbero creare disagi e allagamenti.