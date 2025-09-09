Il mondo della letteratura e del teatro perdono una delle penne più originali, Stefano Benni. Lo scrittore e drammaturgo bolognese, malato da tempo, se ne è andato a 78 anni.

Benni è conosciuto per romanzi di grande successo tra i quali Bar Sport, Margherita Dolcevita, La compagnia dei celestini, Elianto, Terra!, La grammatica di Dio. Tra i suoi titoli più recenti: Giura (2020), Dancing Paradiso (2019) e il docufilm autobiografico ‘Le avventure del Lupo’ (2018).

Una voce unica e amatissima da diverse generazioni per originalità, tenerezza, messaggi mai banali che ogni sua opera è riuscita a trasmettere per decenni, raccontando di mondi fantastici e a tratti grotteschi capaci di affascinare e far riflettere.

Protagonisti sopra le righe e quasi a volte “irreali”, ma capaci di rispecchiare paure e fragilità tutte terrene.

