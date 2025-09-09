CTM presenta i nuovi autobus elettrici Solaris Urbino 18E e Otokar e-KENT C. Fabrizio Rodin, Presidente di CTM, dichiara: “CTM prosegue il suo percorso verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa, presentando alla città anche questi nuovi autobus elettrici da 18 metri Solaris Urbino 18E e i nuovi autobus elettrici da 12 metri Otokar e-KENT C. In particolare i mezzi da 18 metri andranno a costituire l’ossatura del progetto strategico BRT (Bus Rapid Transit) che collegherà Cagliari a Quartu Sant’Elena passando per il Poetto, offrendo una linea veloce, sostenibile e ad alta capacità. Un vantaggio fondamentale: gli autobus elettrici non richiedono la realizzazione di nuove infrastrutture, consentendo così di aumentare subito la capacità di trasporto senza cantieri. Il nuovo collegamento dal nuovo hub della Plaia a Quartu Sant’Elena e viceversa garantirà ai cittadini quartesi un accesso diretto e rapido al Poetto e, più in generale, alla rete di trasporto metropolitana. Grazie ai finanziamenti PNRR e PSNMS, ricevuti al Comune di Cagliari, mettiamo a disposizione della città e dell’area metropolitana un trasporto pubblico moderno, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini”.

Yuri Marcialis, Assessore alla mobilità del Comune di Cagliari, precisa: “La presentazione dei nuovi autobus elettrici del CTM rappresenta un risultato concreto della collaborazione tra il Comune di Cagliari e l’azienda di trasporto metropolitano. È un passo che conferma l’impegno dell’Amministrazione verso una mobilità più sostenibile, efficiente e attenta alla qualità della vita urbana. Con il sostegno a CTM continuiamo a investire in un sistema di trasporto pubblico innovativo, capace di ridurre le emissioni, migliorare l’ambiente e offrire ai cittadini servizi moderni e sicuri”.

L’Assessora alla mobilità del Comune di Quartu Sant’Elena, Elisabetta Atzori, aggiunge: “Siamo molto felici di fare questo ulteriore passo in avanti nel progetto di aggiornamento del parco bus, con il duplice obiettivo di migliorare l’offerta al cittadino ed essere contestualmente sul pezzo in un’ottica di rispetto dell’ambiente. Il Bus Rapid Transit, già inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile recentemente approvato a Quartu in Consiglio comunale, darà un’ulteriore spinta all’utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi alla ‘rinuncia’ all’auto privata. È la conferma che la collaborazione tra il CTM e l’Amministrazione di Quartu sta dando ottimi risultati”.

Il Direttore Generale di CTM Spa, Bruno Useli, conclude: “Ad oggi la flotta di CTM è composta da 347 veicoli: 182 autobus ancora diesel (139 Euro V-EEV e 43 Euro VI) di diverse lunghezze, dai 7 ai 18 metri. 11 di categoria M1 dedicati al servizio AmicoBus. Nella transizione energetica sono compresi: 5 autobus snodati ibridi Euro VI, 30 filobus, 119 autobus elettrici. Con l’arrivo di questi 32 nuovi autobus elettrici, in consegna entro dicembre 2025, arriviamo a 151 autobus elettrici e la flotta compirà un ulteriore salto in avanti nella transizione ecologica. Questo percorso ci consentirà di raggiungere un risultato straordinario: già entro la fine di quest’anno, la quota di veicoli elettrici e a zero emissioni rappresenterà quasi il 50% della flotta e guardando al 2026 ci avvicineremo all’80%”.

NUOVI AUTOBUS ELETTRICI DA 18 METRI – SOLARIS URBINO 18E: Fornitore: Solaris Italia Srl; Modello: Urbino 18E; Numero veicoli acquistati: 18; Consegne: settembre – dicembre 2025; Dimensioni: 18 m di lunghezza, 2,55 m di larghezza; Numero di assi: 3 (veicolo snodato); Numero di porte: 4; Capacità di trasporto: 144 posti (35 seduti – 109 in piedi); Posti carrozzella: 2. Alimentazione: elettrica a batteria; Capacità batterie: 449,6 kWh; Autonomia teorica: 220 – 250 km; Ricarica: pantografo ai capolinea (fino a 300 kW); plug-in in deposito (fino a 150 kW). Comfort e sicurezza: videosorveglianza, contapasseggeri, sistema angolo cieco, visione periferica, rilevamento ostacoli, specchi retrovisori a telecamera, sensori e telecamere retromarcia, porte USB, sistema multimediale per comunicazione, parete divisoria conducente. Costo unitario: 780.460 ; Costo totale fornitura (inclusa formazione): 14.072.280