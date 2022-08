Malore in spiaggia fatale per una 75enne, tragedia in Sardegna

E’ stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia e nonostante i soccorsi tempestivi non è stato possibile salvarla. Una donna di 75 anni è morta così oggi a Buggerru, sulla spiaggia di San Nicolò, intorno alle 13. Un’ambulanza e l’elisoccorso del 118 allertati dai familiari non sono riusciti a evitare il peggio: nonostante i numerosi tentativi di rianimarla, medici e personale sanitario non hanno potuto fra altro che constatarne il decesso.