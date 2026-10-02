Un furgone è andato a fuoco in nottata ad Assemini, nel Cagliaritano. L’incendio è divampato intorno alle 21 in prossimità di via Piave, dove il mezzo era parcheggiato.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari. I soccorritori hanno spento le fiamme e successivamente messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Non si registrano persone coinvolte.

Terminate le operazioni, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e stabilirne le probabili cause.