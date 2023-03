Lutto nella scuola primaria di Monserrato, un tumore si porta via a 59 anni Luisa Bandino

Aveva trovato l’equilibrio giusto tra l’amore per i suoi cari e per il suo lavoro, tra i più difficili e complessi: insegnare. Luisa Bandino, per tanti anni prof di italiano, storia e geografia all’istituto comprensivo Lamarmora-Paluna di Monserrato, se n’è andata ad appena 59 anni, stroncata da un tumore contro il quale stava lottando da meno di un anno. Il suo cuore si è fermato qualche ora fa in un letto dell’ospedale Oncologico, dopo l’ennesimo ricovero. Era una delle insegnanti più conosciute e stimate in tutto il paese, all’interno della scuola era una delle componenti della commissione continuità e orientamento, un gruppo di lavoro molto importante perchè si occupava di fornire le giuste indicazioni ai giovani studenti sugli istituti superiori ai quali iscriversi. Lascia un figlio, Alessandro, studente di Giurisprudenza, i genitori e tre fratelli.

“Insegnava in due scuole”, racconta uno dei fratelli, Davide. “Il tumore se l’è portata via in meno di un anno”. Un altro, Alessandro, ha scritto un lungo post in memoria della sorella: “Sei volata via, in una mattina ventosa di marzo dopo tante sofferenze. Eri una sorella esemplare. Chiunque ti ha conosciuto sa che sei stata una donna speciale, un insegnante buona e sempre riservata. Eri un insegnante delle scuole medie ed hai sempre svolto con dedizione il tuo lavoro. Eri sensibile, altruista e generosa e trovavi il lato buono anche nel peggiore dei peggiori. Sei sempre stata vicina ai deboli e alle persone bisognose con dolcezza e affetto. Ci sarebbe da rimanere ore ad elencare i tuoi pregi e non lo dico perché eri mia sorella. Non amavi comparire nei social e ti ha sempre contraddistinto la tua discrezione. Per questo motivo pubblicherò l’orchidea che ti ho regalato qualche settimana fa per il tuo compleanno. Un fiore meraviglioso proprio come eri tu. Profumavi di umiltà e semplicità. Alle volte ci scontravamo ma dopo qualche ora stavamo già parlando di altro, non ci siamo mai portati rancore. Eri la mia sorella maggiore, ma per me sarai sempre la mia grande sorellina. In questi momenti la fede traballa ma sono sicuro che un posto speciale ti aspetta là in alto assieme a gli altri angeli e a nostro Signore Gesù. Mi mancherai tanto sorellina, non immagini quanto. Ti penserò e ti invocherò ogni qualvolta mi sentirò smarrito. Ciao sorellina, ti voglio bene”. Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 marzo alle sedici nella chiesa del Santissimo Redentore.