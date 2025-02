Tanti ragazzi sardi perderanno ora un punto di riferimento con la prematura scomparsa del maestro Alberto Danova, volato via a soli 52 anni. Esperto insegnante di Sanda, Kali e Muay Thai, Danova gestiva la nota palestra Orsa Maggiore. Un incontro avvenuto per amore quello con La Maddalena, dove alcuni anni fa aveva conosciuto la sua compagna ma di cui poi si è innamorato, come accade a tante persone che hanno modo di vedere le bellezze magnifiche della Sardegna.

La sua passione viscerale per le arti marziali lo hanno fatto amare da tanti giovani ai quali ha trasmesso la bellezza per queste discipline. Commovente il messaggio che la Sportisola ha voluto dedicare al maestro: “l’Asd Sportisola La Maddalena, la Presidente il Direttivo e tutti i soci sono vicini a Laura ed alla famiglia Danova per l’ improvvisa e assurda perdita di Alberto “Kuma”, fondatore e presidente della Società e della palestra Orsa Maggiore. Ci lascia uno sportivo, un cultore vero di Arti Marziali ma soprattutto un gran bravo ragazzo. Rip”