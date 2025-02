Una storia di vita che non poteva concludersi meglio quella di mamma Laura Micelli e papà Paolo, genitori di 5 figli di Strassoldo, in provincia di Udine. La 38enne, sola in casa con i bimbi mentre il marito è a lavoro, avverte i primi segni del parto imminente, quindi avvisa l’ambulanza e il marito. Ma mentre cambia i bimbi più piccoli, si rende conto che non c’era tempo per attendere l’arrivo del 118. Per non farli spaventare, ha messo i piccoli a letto e i distratto i più grandi alla tv, per poi andare in bagno e partorire. Ed è grazie al coraggio e all’esperienza di mamma Laura che è nato Gabriele, un bellissimo bimbo di 3 chili e 280 grammi. Il piccolo sta bene proprio grazie alla mamma: “Ho visto che era cianotico, gli ho tolto il cordone ombelicale attorno al collo”, ha raccontato Laura al Messaggero Veneto. “A quel punto è arrivata l’ambulanza ed è arrivato mio marito”.Mamma e bimbo stanno quindi benissimo e sono stati poi trasportati all’ospedale di Monfalcone per tutte le cure del caso.