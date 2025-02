Racconta con gli occhi pieni di lacrime Claudia Chessa, la 18enne di Arzachena caduta dal balcone di un hotel di La Valletta la notte dello scorso 22 gennaio. Durante la trasmissione di Canale 5 Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, la 18enne racconta quella notte. Tutto sarebbe partito da un litigio in un locale, quando Claudia avrebbe visto il suo fidanzato 28enne, Alessio Lupo, con un “uno sconosciuto e faceva uso di droghe. Mi ha deluso, perché sono stata io a dirgli di venire qui per cambiare aria, era già successo in passato.” A quel punto, la 18enne va via in camera da sola, e qui accade la cosa peggiore: “Mi ha prima morso un dito della mano, poi ha provato a soffocarmi con un cuscino, poi mi ha morso le dita dei piedi e diceva me le avrebbe staccate. Ero terrorizzata, ha iniziato a prendermi a pugni sul viso e sul petto.” E prosegue: “Mi ha detto io ti ammazzo non sai chi sono”, racconta ancora spaventata Claudia.

“Cercavo di tranquillizzarlo con le parole, ma era impossibile. Lui entrava e usciva dal bagno e continuava a ripetere che non sarei uscita da quella stanza viva. Allora sono andata sul balcone, ho scavalcato, sono rimasta qualche secondo appesa, con la paura che mi gettasse lui o mi spingesse. E poi ho dovuto mollare la presa e sono caduta su un tendone.” E prosegue: “Ho trovato un gruppo di ragazzi e ragazze ho supplicato di chiamare l’ambulanza, ho detto loro che stavo morendo. Avevo il terrore che se lui fosse arrivato, mi avrebbe ammazzata. Avevo paura che arrivasse lì da un momento all’altro. E dopo una decina di minuti si è presentato con tutta la calma del mondo, come se niente fosse successo. Ai ragazzi che mi hanno soccorso ha fatto vedere una mia foto dicendo che ero la sua ragazza, e che io ero una pazza e mi ero lanciata giù.”

Claudia vuole lanciare anche un appello a tutte le donne, che non devono mai sottovalutare nessun segnale di violenza: “Alle ragazze voglio dire di parlare sempre, non credete mai che persone che vi fanno male vi vogliano bene”, dice la 18enne. “Adesso voglio pernsare a riprendermi e poi mi presenterò la denuncia. Oggi avrei potuto non essere qua”.

Lupo, intanto, è attualmente indagato per lesioni.