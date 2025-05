L’USB Sanità esprime la propria profonda indignazione riguardo alla situazione insostenibile in cui versano i lavoratori dell’Ospedale Brotzu. Gianfranco Angioni, Referente Aziendale dell’organizzazione, dichiara che, dopo gli incontri con i dirigenti e “nonostante la delibera regionale n. 288, che prevede l’assegnazione di 13 milioni di euro per la perequazione dei fondi contrattuali per gli anni 2023 e 2024, nonostante gli annunci assessoriali in pompa magna fino ad oggi non è stato erogato alcun importo, per poter incrementare il salario accessorio e la produttività”.