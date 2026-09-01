Cambio al vertice del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Cagliari. Dal 7 settembre 2026 il Colonnello Andrea Berti lascerà il Comando del Reparto dopo tre anni alla guida della struttura, per assumere l’incarico di Comandante del RIS di Roma.

Al suo posto subentra il Tenente Colonnello Alessandro Mameli, biologo, già Comandante della Sezione di Biologia del RIS di Cagliari e con una lunga esperienza prima al RIS di Parma e dal 2004 a Cagliari.

Durante il suo mandato, il Colonnello Berti ha guidato il Reparto in numerose indagini di rilievo, tra cui l’omicidio di Francesca Deidda, l’omicidio di Cinzia Pinna ed il duplice omicidio di Via Ghibli.

Sotto la sua guida sono state inoltre sviluppate collaborazioni scientifiche con l’Università degli Studi di Cagliari e con il CRS4 finalizzate allo sviluppo di nuove metodologie per l’analisi forense e la ricostruzione tridimensionale delle scene del crimine.