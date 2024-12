Le indagini iniziano a far chiarezza circa la tragedia dei due anziani coniugi ritrovati senza vita nella loro abitazione a Cagliari. Dopo le autopsie effettuate in queste ore sui corpi di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82, si farebbero largo diverse ipotesi (alcune già prese in considerazione): in particolare, quelle del malore per entrambi i coniugi, un’intossicazione o un avvelenamento causato da qualche cibo, forse dei funghi acquistati poco prima. Per conferme certe, si aspettano i risultati di tutti gli esami tossicologici e istologici di rito. Escluso invece quasi da subito un atto violento da parte di qualcuno bei confronti dei due anziani. Stando alle testimonianze di amici e parenti, la coppia non aveva problematiche di salute particolari e avrebbero festeggiato l’imminente Capodanno a Orosei. Queste morti hanno scosso l’intera comunità e il quartiere cagliaritano del Sole. Ma soprattutto, resta il dolore indelebile di uno dei figli della coppia che ha ritrovato i genitori ormai senza vita sul pavimento di casa e quello di tutta una famiglia che ha perso improvvisamente due persone care. Gli esami autoptici potranno almeno dare delle risposte certe a una sofferenza senza fine.