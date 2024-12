Momenti di grande paura per la showgirl e imprenditrice di cagliaritane Valeria Marini. Nella serata di ieri, la 57enne ed stata aggredita mentre rientrava a casa nella serata di ieri nel suo appartamento a Roma. La soubrette ha subito capito, appena entrata nel portone di casa, che c’era un’atmosfera anomala, con le lampadine rotte e l’ambiente troppo silenzioso. Poi, i rumori dei passi veloci di qualcuno che si avvicinava a lei scendendo le scale. La reazione della Marini è stata la più spontanea e di auto protezione, ovvero fuggire in strada. “Sto bene ma sono molto scossa e mi sento fortunata”, ha raccontato molto turbata. Fortunatamente, proprio lì vicino c’era una pattuglia della polizia alla quale la Marini si è subito rivolta chiedendo aiuto. Gli agenti sono quindi riusciti a fermare l’uomo fuori dal palazzo, attualmente interrogato in Questura. È stato scoperto che le lampadine era state rotte volutamente e l’allarme compromesso manualmente.