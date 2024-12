Non c’è pace per gli allevatori di Capoterra che ora si vedono esclusi dai finanziamenti, essenziali poiché servono a superare questo grave periodo di crisi. Per ottenerli, era necessaria una domanda per essere inseriti nel bando “Indennizzi per emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali” che i Comuni hanno presentato entro fine giugno, “Capoterra solo a settembre – spiega il presidente della commissione vigilanza Corda – ho fatto le verifiche dopo aver accolto le segnalazioni di numerosi allevatori che sono venuti a conoscenza che Capoterra era stata esclusa”. Chi 12 mila, chi 15 mila euro di indennizzi “che sono necessari per andare avanti, troppe le spese sostenute e poche le entrate. Abbiamo perso molto foraggio, lo abbiamo dovuto acquistare per i nostri animali. In più, le nostre aziende sono state colpite dalla lingua blu, un’altra grossa perdita per noi” spiegano due allevatori locali.

Una richiesta, quindi, da parte di Corda rivolta agli amministratori locali, ossia quella “di provvedere con fondi di bilancio a dare un contributo economico alle aziende interessate, e anche uno rivolto alla Regione Sardegna, cioè di riaprire il bando e inserire anche Capoterra”. Per lunedì è indetto un incontro tra allevatori e amministratori, “speriamo che la situazione si possa risolvere, per noi sono essenziali questi indennizzi poiché ci servono per superare questo grave periodo di crisi”.