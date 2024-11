Lotta per la vita al Brotzu Gianluca Dessì, il 27enne investito in viale Marconi: è gravissimo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu Sant’Elena e tutta la Sardegna pregano per Gianluca Dessì il giovane travolto ieri sera in viale Marconi: ricoverato in rianimazione al Brotzu di Cagliari, le sue condizioni sono sempre molto critiche. Lotta per la vita il ragazzo di 27 anni che ieri è stato investito da una Lancia Y in una delle strade più trafficate di tutto l’hinterland cagliaritano: soccorso immediatamente dell’automobilista coinvolto nell’incidente, le condizioni di Dessì sono apparse subito molto gravi. Trasportato da un mezzo del 118 al nosocomio di Cagliari, è stato da subito ricoverato in rianimazione.