Uomo di 58 anni trovato senza vita sulle scale di casa: si indaga anche per omicidio

È giallo sulla morte di Gerardo Nilo, trovato senza vita sulle scale della palazzina popolare di Torino dove abitava. La scena del ritrovamento lascia dei dubbi circa la caduta accidentale e gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio. Il corpo di Nilo, infatti, presenterebbe ferite che esulano dalla semplice caduta dalle scale. Il 58enne viveva da tempo in quella palazzina con la madre dopo la separazione e le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini per ricostruire l’accaduto. Non si hanno ancora certezze in merito, ma i carabinieri starebbero già interrogando in queste ore un uomo che potrebbe essere fondamentale nella risoluzione di questa misteriosa morte.