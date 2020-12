Lorena, commessa in un centro commerciale a Radio CASTEDDU: “Il 26 dicembre non lavorerò”

Commessa, delegata sindacale, da 23 anni in un centro commerciale di Quartu Sant’Elena, Lorena Porta il 26 dicembre, doppia giornata rossa spiega a Radio CASTEDDU: “non lavorerò perché ho fatto questa scelta. Trovo vergognoso che i negozi possano aprire e che la politica, sia a livello nazionale che regionale, non abbiano imposto un divieto di apertura”.

L’azienda permette ai dipendenti di scegliere se lavorare oppure no, ma Lorena è irremovibile, nemmeno la paga straordinaria la convince: “Voglio stare con la mia famiglia e la mia scelta è per principio”. “Io ho lavorato l’8 dicembre e il supermercato era pieno di clienti, durante i giorni di festa veniamo utilizzati anche come scusa per uscire: si fa una passeggiata, vado all’ipermercato e faccio la spesa, magari comprando solo due cose”.