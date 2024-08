Locali della guardia medica allagati, stop alle visite a Siliqua

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La sanità sempre più zoppa, non solo carenza cronica di dottori, nel centro del Sulcis Iglesiente si aggiunge il disagio dell’ambulatorio inagibile a causa di allagamenti che hanno messo momentaneamente ko la struttura. La ASL Cagliari ha infatti comunicato che, in seguito all’allagamento dei locali della Guardia Medica di Siliqua, e al conseguente sopralluogo della squadra di manutenzione dell’Ufficio Tecnico della ASL stessa, è stata disposta la chiusura dei locali della Guardia Medica.

“Un cartello affisso nell’ambulatorio di via Alessandro Manzoni n. 1 informa la popolazione che il Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) è momentaneamente sospeso” ha ulteriormente spiegato Roberto Collu. “Si prega pertanto di far riferimento alle sede di continuità assistenziale di Vallermosa o in caso di emergenze al 118”.