Sestu, ragazzo vittima di bullismo: sinergia tra cittadini per aiutarlo

Non è passato inosservato il minore in difficoltà che è stato notato per le vie del centro abitato: è bastato un tam tam sui social per mettere in moto la macchina della solidarietà, della fratellanza in aiuto del ragazzino. C’è chi ha subito proposto di come attivarsi per poterlo aiutare, chi ha chiesto l’intervento delle autorità preposte anche perché, da quanto si apprende, sarebbe oggetto di atti vessatori da parte di un gruppo di persone. Una situazione delicata e complessa per la quale si sta già lavorando. A renderlo noto è la sindaca Paola Secci che ai suoi concittadini spiega: “Vi ringrazio per la premura. La delicata situazione è monitorata da noi appena ricevuta la segnalazione. Il ragazzo è seguito dai servizi sociali di Cagliari. Le forze dell’ordine e il tribunale dei minori sono a conoscenza dei fatti. Per la delicatezza del caso e per dare un aiuto concreto è preferibile non aggiungere ulteriori dettagli”.