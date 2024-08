Sinnai, Maracalagonis e Quartucciu con le autobotti per erogare acqua nei villaggi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Finalmente, dopo tanti anni in cui ci siamo sentiti “dimenticati””, esprime un residente, mostra chiaramente le difficoltà del momento legate dalla grave siccità che imperversa su tutto il territorio e mette in ginocchio, in maniera particolare, le comunità che si trovano fuori dal centro abitato. Una sinergia di forze per non lasciare nel caos dei disagi decine di famiglie che devono fare i conti con la mancanza totale di acqua: pochi giorni fa l’annuncio e la messa in opera di tutte le azioni necessarie per raggiungere tutte le località a secco, più che mai. Sinnai e Maracalagonis hanno disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C) per la gestione dell’emergenza idrica nel territorio comunale: “Ora il passo più importante è la rete idrica per i nostri cittadini, con il progetto di fattibilità presentato in Regione, ad Abbanoa ed Egas e speriamo entro dicembre di avere risposte concrete” ha annunciato la sindaca Francesca Fadda.

Il Comune di Sinnai, guidato da Barbara Pusceddu, “in considerazione dell’emergenza idrica che ha colpito in particolar modo diverse aziende agro/zootecniche locali, i villaggi lungo la SS 125, il villaggio Tasonis, e decine di case sparse nell’agro prive di collegamento alla rete idrica pubblica, ha ritenuto doveroso organizzare un piano straordinario di primo intervento per fronteggiare la suddetta emergenza idrica”.

È stato attivato il C.O.C. “il quale, con il supporto delle Associazioni di Protezione Civile convenzionate sta pianificando l’approvvigionamento idrico alle famiglie e aziende in deficit idrico mediante l’uso di autobotti.

A tal fine, le Aziende agro/zootecniche e i residenti delle zone sopra indicate, potranno usufruire di questo servizio, limitatamente al periodo di conclamata emergenza idrica, della fornitura (mediante autobotte) di acqua ad uso domestico (non potabile), da conferire presso la residenza e/o luogo in cui insiste l’Azienda.

Al fine di quantificare i fabbisogni di acqua per esigenze domestiche e agro-zootecniche e pianificarne la distribuzione, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte la modulistica allegata al presente avviso ed inviarla all’indirizzo mail: [email protected] o in alternativa consegnare in cartaceo allo sportello del protocollo comunale ubicato al piano terra del Municipio del Comune di Sinnai” si legge nel sito istituzionale.