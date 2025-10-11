Lo staff della presidente 5 stelle Alessandra Todde continua a perdere pezzi: lo sostiene Fausto Piga, vicecapogruppo di Fdi in consiglio regionale, annunciando una interrogazione per vederci chiaro. “Dopo l’addio di Saverio Lo Russo, segretario generale della regione per pochi mesi benché fosse stato presentato come un’eccellenza della pubblica amministrazione, dopo l’addio rumoroso di Emiliano Deiana, consulente assessore enti locali sino al febbraio scorso, ora pare che ci sia un’altra fuga destinata a fare notizia e che non può passare inosservata dal punto di vista politico”.

“L’ultima defezione in ordine di tempo sarebbe quella dell’avvocato Fabrizio Mureddu, in forza come tecnico fiduciario nello staff della presidente Todde – spiega Piga – un incarico di prestigio, che si riceve con nomina discrezionale e che solitamente non si lascia senza sbattere la porta, pertanto ci chiediamo quali potrebbero essere i motivi delle sue dimissioni, se confermate. Si dice che il clima nello staff della presidente Todde e degli assessorati è tipico delle navi che affondano, si attende l’esito scontato della decadenza e le elezioni anticipate – incalza il meloniano – leggi impugnate e approvate per sola propaganda, caos istituzionale, ritardi, pressappochismo e improvvisazione generalizzata, chiaro che in questa confusione ci possano essere dirigenti e consulenti che preferiscono rinunciare a tanti soldi per salvare la propria reputazione professionale e dignità. Siamo sempre prudenti con i pettegolezzi e per questo valuteremo la presentazione di un’interrogazione” conclude Piga.