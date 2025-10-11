È stato un successo straordinario il debutto del Festival “Esperienze e Suoni d’Acqua” al Parco di Molentargius. Migliaia di famiglie hanno popolato ieri l’area naturalistica, trasformata in un grande spazio di incontro, musica, arte e sport all’aria aperta. Il pubblico ha potuto vivere momenti unici: dai giri mozzafiato in mongolfiera ai laboratori d’arte, dalle attività olistiche alle degustazioni nello street food village.

“Siamo orgogliosi e felici di vedere così tante persone vivere il Parco in un clima di festa e partecipazione – dichiara Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare –. L’obiettivo del festival è proprio questo: unire natura, cultura e comunità. Dopo il grande entusiasmo della prima giornata, siamo pronti a regalare al pubblico un fine settimana ancora più ricco di esperienze”.

Il programma di oggi, sabato 11 ottobre.

La seconda giornata del festival si è aperta questa mattina, dalle 10 alle 13 con le attività sportive e outdoor (tornei, open day e prove guidate, trekking ed escursioni) che si ripeteranno dalle (15 alle 18), e proseguiranno per tutta la giornata con tornei di basket under 13 fino alle 20 e campo libero fino a mezzanotte. Dalle 18 alle 20 sarà nuovamente possibile vivere l’emozione del volo in minimongolfiera(meteo permettendo).

Il SAW Village – Artists for Palestine e l’area degli artigiani saranno attivi fino alle 22, mentre lo street food village accoglierà i visitatori dalle 12 alle 24.

L’area bimbi curata da Seconda Stella resterà aperta dalle 10 alle 20, così come gli spazi olistici, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per i più piccoli c’è anche la caccia al tesoro curata dall’associazione Rebelterra. Parole d’ordine: ecosostenibilità.

Alle 10.30 il parco è stato pervaso dalle sonorità delle launeddas grazie al laboratorio del giovane musicista Michele Deiana, erede della grande tradizione sarda.

Nel pomeriggio, viale Colombo (già chiusa al traffico per gli addetti ai lavori) aprirà dalle 16 ai pedoni, turisti e cittadini, che potranno passeggiare liberamente fino a tarda sera dall’ingresso del Parco e fino alla rotatoria del Poetto.

Dalle 16 alle19.30 si terrà “Back to the future” con l’esposizione di moto e auto d’epoca, shooting e talk. Partirà quindi il Raduno Motoristico e Beneficenza, con la partecipazione degli Svalvolati Bikers Cagliari e Moto Taccuino, a sostegno del progetto “Un Sorriso per la Vita” dedicato ai piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari.

Dalle 18 alle 19 spazio alle esibizioni urbane dei Black Stars, seguite dalla Roda di Capoeira fino alle 19.30.

Gran finale di serata con la Musica Live dalle 21.30 alle 23: il CCN La Via del Mare festeggerà il suo compleanno insieme ai KOMbriccola Tribute Show, che porteranno sul palco i più grandi successi di Vasco Rossi, seguiti da un dj set fino a mezzanotte.

Domani, domenica 12 ottobre, il grand finale.

La giornata conclusiva del festival inizierà con i voli mattutini in mongolfiera (8-10 e 9-11). Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 torneranno le attività outdoor, con finali e premiazioni dei tornei di basket under 13 alle 18.

Ancora arte e solidarietà con il SAW Village – Artists for Palestine e gli artigiani (10-20), lo street food (12-22.30), l’area bimbi (10-19.30) e le attività olistiche (10-13 e 15-18).

Alle 10.30 tornerà Michele Deiana con il suo laboratorio di launeddas, mentre dalle 17.30 alle 19 il palco sarà illuminato dal concerto di Remo Anzovino, pianista e compositore di fama internazionale, che regalerà al pubblico un piano solo immersivo pensato per dialogare con la luce del tramonto e con la magia del Parco di Molentargius.

La chiusura definitiva del festival è prevista alle 22.30.

Oltre alla musica e all’arte, non mancano le esperienze per grandi e piccoli: Urban Golf gratuito per ragazzi (8-13 anni) a cura di EIDA Centro Studi, attività a cavallo e pony con il Circolo Ippico Carmus, arrampicata su parete artificiale, birdwatching, trekking nella Tomba dei Giganti di Is Concas, mini corso di barca a vela al Porto di Capitana e laboratori di cucina tradizionale per imparare a preparare culurgiones e ravioli di Gavoi.

Il Festival Esperienze e Suoni d’Acqua, nato nel 2019 da un’idea dell’associazione Baetorra, è patrocinato dal Comune di Quartu Sant’Elena e Quartucciu, con la partecipazione del CCN La Via del Mare, della Regione Autonoma della Sardegna e di numerosi partner e sponsor che condividono la visione di un evento che unisce cultura, sostenibilità e partecipazione.